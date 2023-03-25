TFF 2. Lig Beyaz grupta 28. hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor’u kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 2-1’lik skorla mağlup oldu.
Stat: 13 Şubat Şehir Stadı
Hakemler: Fatih Tokail xx, Uğur Başdaş xx, Melih Kurtuluş xx
24 Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz x, Yunus Emre Çakır xx, Muhammed Samed Karakoç xxx, Sinan Akaydın xx (dk. 73 M. Batuhan Altıntaş xx), Mete Sevinç x, Maksut Taşkıran xxx (dk. 84 Atamer Bilgin x)
Sefa Narin xx, Canberk Dilaver xx, Yasin Dülger xx (dk. 84 Ali Yavuz Kol xx), Yücel Candemir xx (dk. 67 İbrahim Can Köse xx), Enes Yılmaz xx
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ xx, Feyyaz Belen xx, Kemal Rüzgar xxx (dk. 90 Yakup Alkan xx), Bünyamin Balat x (dk. 83 Adem Eren Kabak), Doğacan Diker xxx (dk. 78 Alpay Koçaklı xx), Erkam Develi xx, Mehmet Yiğit xx, Semih Karadeniz xx, Mehmet Alp Kurt xxx, Mert Çapar xx (dk. 90 Enes Tubluk xx), Barış Gök xx
Goller: Dk. 12 Mehmet Kurt, dk. 37 Kemal Rüzgar (Şanlıurfaspor), dk. 28 Samed Karakoç (24Erzincanspor)
Sarı Kartlar: Canberk Dilaver, Yasin Dülger, Maksut Taşkıran (24Erzincanspor), Mehmet Kurt, Erkam Develi, (Şanlıurfaspor)