TFF 2. Lig Beyaz Grubun 21. haftasında 24Erzincanspor evinde ağırladığı Bayburt Özel İdare Spor’u 1-0 yenerek ligdeki puanını 36’a çıkardı.
TFF 2. Lig Beyaz Grubun 21. haftasında 24Erzincanspor evinde ağırladığı Bayburt Özel İdare Spor’u 1-0 yenerek ligdeki puanını 36’a çıkardı.
Stat: 13 Şubat Şehir
Hakemler: Batuhan Kolak xxx, Orhan Timurtaş xxx, Sezgin Şahbaz xxx
24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz xx, Muhammed Samed Karakoç xx (dk.86 Burak Aydın?), Sinan Akaydın x (dk.46 Şahin Fıtıkçı xx), İbrahim Can Köse xx (dk.90 Ali Yavuz Kol ?), Mete Sevinç xx, Maksut Taşkıran xxx, İlker Günaslan xx, Sefa Narin xxx, Ömer Esenkaya xx (dk. 90 Yunus Emre Çakır ?), Yasin Dülger xxx (dk. 86 Yücel Candemir x), Enes Yılmaz xx
Bayburt Özel İdare Spor: Oğuzhan Yeşilyurt xx, Mustafa Yiğit Turgut xx, Burak Bozbey x, Ali Ateş xx, Furkan Özdemir xx, Emin Kaan Arslan x, Raif Gündoğdu x (dk. 86 Burak Bayram ?), Ahmet Karadayı x (dk. 66 Gökhan Göksu x), Ömer Karancı x, Cumhur Yılmaztürk x, Tuncay Kılıç x (dk. 78 Okan Sarı?)
Goller: Dk. 69 Yasin Dülger (24Erzincanspor)
Sarı Kartlar: Yasin Dülger, Muhammed Samed Karakoç (24Erzincanspor), Ahmet Karadayı, Ömer Karancı, Mustafa Yiğit Turgut, Ali Ateş, Furkan Özdemir (Bayburt Özel İdare Spor)
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