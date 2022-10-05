Sarı Kartlar: Ömer Esenkaya, Yasin Dülger, Sinan Akaydın, Yunus Emre Çakır (24Erzincanspor), Volkan Kılıç, Melik Derin, Yusuf Ensar Poyrazlı (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor)

Goller: Dk. 50 Mete Sevinç (24Erzincanspor), dk.84 Furkan Yaman (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor)

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: Fatih Gülmez xx, Kamil İçer xx, Mert Caymaz xx, Tolga Şahin xx (dk. 88 Kerem Kılıç ?), Volkan Kılıç x (dk. 78 Uğur Arslan Kuru x), Furkan Yaman xxx, Ömer Faruk Yılmaz xx, Mustafa Fettahoğlu x (dk. 61 Melik Derin x), Furkan Işıkdemir xx (dk. 78 Yusuf Ensar Poyrazlı x), Ferhat Görgülü xx, Osman Bayrak xx

TFF 2. Lig Beyaz grupta Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Sporu kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 1-1’lik skorla berabere kalarak ligdeki puanını 14’e yükseltti.

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