TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 9. haftasında 24Erzincanspor sahasında konuk ettiği 68Aksaray Belediyespor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.
Hakemler: Ahmet Ecevit, Recep Güneş, Furkan Ulu
24Erzincanspor: Hüseyin Koç, Kamil İçer, Özkan Yiğiter, Çınar Tarhan, Yunus Tarhan (dk. 71 Gökhan Payal), Muhammed Enes Yılmaz, Yusuf Onur Arıkan, İlker Günaslan, Hasan Kaya (dk. 71 Oğuz Han Aynaoğlu), Gençer Cansev, Bahadır Taşdelen (dk. 46 Ziya Alkurt)
68 Aksaray Belediyespor: Emre Satılmış, Yasin Abidinoğlu, Hakan Özkan, Emrah Taysı, Abdussamed Karnuçu, Alpay Aydemir (dk. 79 Osman Bayrak), Recep Türköz (dk. 46 Atamer Bilgin), Efe Niyazi Kurtulmuş (dk. 46 Ali Kuçik), Doğan Ateş (dk. 78 Serkan Gürses), Uğur Aygören, Oğuzhan Açıl
Gol: Oğuz Han Aynaoğlu (24Erzincanspor)
Sarı kartlar: Yunus Tarhan, Ziya Alkurt, (24Erzincanspor), Doğan Ateş, Erşan Yaşa, Serkan Gürses (68 Aksaray Belediyespor)