TFF 2. Lig Beyaz grupta 34. hafta karşılaşmasında Çorum FK’yı kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 1-0’lık skorla mağlup oldu.
Stat: 13 Şubat Şehir Stadı
Hakemler: Emre Kargın xx, Kadir Beyaz xx, Mehmet Pekmezci (x)
24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz xx, Yunus Emre Çakır xx, Sinan Akaydın x, Şahin Fıstıkcı xx(dk. 46 Ali Yavuz Kol), Mete Sevinç xx, Maksut Taşkıran xx (dk. 80. Batuhan Altıntaş), İlker Günaslan xxx, Sefa Narin xx, Yasin Dülger xx (dk. 85 İbrahim Can Köse x), Enes Yılmaz xxx, Burak Aydın x (dk. 46 Samed Karakoç xx)
Çorum FK: Ali Türkan xx, Emre Öztürk x, Eren Aydın xx (dk. 82 Hurşit Taşcı x), Atakan Akkaynak xx, Gökhan Karadeniz xxx (dk. 82 Berkay Can Değirmencioğlu x) Suat Kaya xx (dk. 87 Ozan Kol x), Murat Yıldırım xx, Ferhat Yazgan xx, Erkan Kaş x, Atakan Cangöz xx, Sinan Kurumuş x (dk. 60 Selim Ilgaz x)
Gol: Gökhan Karadeniz dk. 76 (Çorum FK)
Sarı Kartlar: Ali Türkan, Sinan Akaydın, Maksut Taşkıran, Yasin Dülger (24Erzincanspor), Gökhan Karadeniz, Murat Yıldırım, Emre Öztürk (Çorum FK)