87. dakikada dağınık Gençlerbirliği savunması arkasına atılan derinlemesine pasta topla buluşan Sefa Kınalı, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top filelere gitti. 4-1

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği, sahsında karşılaştığı Boluspor’u 5-1 mağlup etti.

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