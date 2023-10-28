Tezhip ve minyatür sanatının en güzel örneklerini yansıtan 40 eser, Gölcük Değirmendere Sanat Evi’nde sergilendi.

Gölcük Belediyesi kültür sanat etkinlikleri ile sanatçıları ilçede ağırlamaya devem ediyor. Etkinliklerde son olarak Tezhip ve Minyatür Sanatçısı Şeniz Kükrer’in eserlerinden oluşan sergi, Değirmendere Sanat Evi’nde açıldı. Açılışa Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen, sergi sahibi sanatçı Şeniz Kükrer ve vatandaşlar katıldı. Sanatçı Kükrer, açılışın ardından eserleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Açılışa gelen sanatseverler ise eserleri beğeni ile inceledi. Tezhip ve minyatür sanatının en güzel örneklerini yansıtan 40 eserin yer aldığı sergi, 8 Kasım gününe kadar ziyarete açık olacak.