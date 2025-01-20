Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde eğitimler devam ediyor. Tezhip eğitmeni Gülseren Toy, “Bu sanat, insanın elini, gözünü ve sabrını eğitmekle kalmaz, aynı zamanda ruhunu arındırarak manevi bir olgunluk kazandırır” dedi. Tezhip sanatında kursiyerler, günümüz bakışıyla bütünleştirerek geçmişle geleceği buluşturan eserler ortaya koyuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi geleneksel sanatları yaşatma ve koruma görevini yerine getirmeye devam ediyor. Şehrin sanat geleceğine yön veren Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde, tezhip sanatı can buluyor. Zarif işçilikle modern bakış açılarının harmanlandığı tezhip sanatında kursiyerler, günümüz bakışıyla bütünleştirerek geçmişle geleceği buluşturan eserler ortaya koyuyor. Kursiyerler tezhip derslerinde kumaşa dokunan inci tanesi gibi, her çizgisiyle zarafet ve incelik oluşturmayı, altın ve renkleri birleştirmeyi, en ince detaylara bile hayat vermeyi öğreniyorlar.

Geleneksel Sanatlar Merkezi’nde iki yıldır eğitim alan fizik öğretmeni 34 yaşındaki Büşra Köseler, “İki yıl önce kurslarına başladığım ihtisas merkezi sayesinde, tezhip sanatına olan sevgim daha da arttı. Buradaki hocalarımızın yönlendirmeleriyle bu yıl Güzel Sanatlar Fakültesi’ni kazandım. Hocalarıma bana verdikleri destek ve rehberlik için çok teşekkür ediyorum. Onların yardımları, bu başarıya ulaşmamda büyük rol oynadı” diye konuştu.

Tezhip Sanatı öğrencisi olan bilgisayar mühendisi 37 yaşındaki Zeynep Bayraktar ise, “10 yıl önce ihtisas merkeziyle tanıştım. İlk olarak eğitimime tasarım yöntemleri dersiyle başladım. Ardından kaligrafi dersiyle sanatsal yolculuğumda yeni bir kapı aralandı. Geçen yıl ise, sabrı öğrenmek ve gözlerimi daha farklı alanlarda eğitmek amacıyla tezhip sanatına adım attım. Bu dersler bana hem durmayı hem de sabrı öğretti. Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’ne ve Büyükşehir Belediyemize verdikleri destek için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

37 yaşındaki butik pastacı Derya Göçer, “Öğrenci olarak geldiğim bu şehirde, sanata olan ilgim vardı. Ancak bu alanda çok fazla çalışma yapan bir merkez yoktu. Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi ile tanışmak, benim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Tezhip ve katı sanatı gibi alanlara olan ilgim sayesinde, burada akademik hocalarımızdan değerli eğitimler alıyorum. Geleneksel sanatlarla uğraşmak, insanın ruhunu ve gönlünü sakinleştirip, kalbini huzura kavuşturan bir deneyimdir. Hayatın koşuşturmacasından uzaklaşıp içsel bir dinginlik bulmamıza yardımcı olan bu sanatlar, aynı zamanda ruhumuzu da rahatlatıyor” derken, Tezhip eğitmeni Gülseren Toy ise, “Tezhip sanatı, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e gösterilen derin saygı ve sevginin bir ifadesi olarak, onu en güzel ve en değerli şekilde süslemek amacıyla ortaya çıkmış nadide bir sanat dalıdır. Bu sanat, insanın elini, gözünü ve sabrını eğitmekle kalmaz, aynı zamanda ruhunu arındırarak manevi bir olgunluk kazandırır. Kursiyerlerimiz burada tezhip sanatının önemini ve derinliğini keşfederken, yaptıkları işin kıymetini de idrak ediyorlar” ifadelerine yer verdi.

Tezhip Sanatı nedir?

Tezhip, Osmanlı ve İslam sanatlarında kullanılan, kitap el yazmaları ve belgelerin süslenmesinde uygulanan ince bir bezeme sanatıdır. Kelime anlamı “altınlamak” olan tezhip, genellikle altın yaldız ve doğal boyalarla yapılan desenlerle zarif bir görünüm sunar. Geometrik motifler ve bitki figürleri üzerine yoğunlaşan tezhip estetik ve inceliğin simgesi olarak görülür. Yüzyıllardır süregelen bu gelenek, günümüzde hem geleneksel hem de modern tasarımlarla hayat bulmaya devam ediyor.