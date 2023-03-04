SAMSUN (İHA) – Samsun’da balık tezgahlarının en pahalı balığı kilosu 350 TL’den satılan kalkan olurken, en ucuz balık ise kilosu 30 TL’den satılan mezgit oldu.

SAMSUN (İHA) – Samsun’da balık tezgahlarının en pahalı balığı kilosu 350 TL’den satılan kalkan olurken, en ucuz balık ise kilosu 30 TL’den satılan mezgit oldu.

Uzun yılların ardından Karadeniz’de ilk defa hamsi ve palamut oldukça bol çıktı. Genel olarak bu sezondan memnun olduklarını vurgulayan balıkçılar şu anda tezgahlardaki en ucuz balığın mezgit, en pahalı balığın ise kalkan olduğunu söylediler. Vatandaşlar ise en çok fiyatı düşen deniz somonuna rağbet gösteriyor.

“En ucuzu mezgit, en pahalısı kalkan”

Tezgahın en ucuz balığının mezgit olduğuna dikkat çeken balık satıcısı Onurcan Köse, “Şu anda hamside boy yasağı var ama yine de günlük 5-10 kasa iri hamsi geliyor. İri hamsi 70 TL’den, barbun 50 TL’den, mezgit 30 TL’den, istavrit 80 TL’den, tirsi 50 TL’den çinakop 100 TL’den zargana 100 TL’den, çiprura 120 TL’den, levrek 150 TL’den ve somon da 60 TL’den satılıyor. Tezgahımızın en ucuz balığı mezgit olurken, en pahalı ise kilosu 350 TL’den satılan kalkan oldu. Şu anda en çok somon satılıyor. Geçen hafta kilosu 100 TL’den satılan deniz somonu bu hafta 60 TL’ye kadar düştü” dedi.

Sezonu sonlandırmaya hazırlandıklarını dile getiren balık satıcısı İsmet Akpınar, “Palamut bolluğu, çinakop bolluğu, hamsi bolluğu ve mezgit bolluğu derken yavaş yavaş sezonun sonu geliyor. Şimdilerde en çok sattığımız balık; fiyatı oldukça düşen somon oluyor. Vatandaşlar sezonun sonlarına doğru küçük balıklara da ilgi gösteriyor. Geçen yıl fiyatı mezgit, barbun ve hamsiden daha ucuz olan istavrit bu sene az çıktığından fiyatı biraz yüksek. Sezon bitmeden vatandaşlara bol ve ucuz balık yedirmek için çabalıyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlar ise mevsim şartları dolayısıyla balık çeşitlerinde bir azalma olduğunu, bunun da fiyatlara olumsuz anlamda yansıdığını ifade ettiler.