DÜZCE (İHA) – Karadeniz’de palamut bolluğu tezgahlara da yansıdı. 25 liraya kadar düşen palamut, tezgahlarda ise yok satıyor.

DÜZCE (İHA) – Karadeniz’de palamut bolluğu tezgahlara da yansıdı. 25 liraya kadar düşen palamut, tezgahlarda ise yok satıyor.

Karadeniz’e açılan balıkçıların avladığı bol miktarda palamut, Düzce’de tezgahları şenlendiriyor. Özellikle son yıllarda palamudun çok az avlanması sebebi ile özlemin bu yıl giderilmesi ile tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor. Tezgahların dolu olduğunu ve yok sattığını dile getiren Balıkçı Tuncay Kılıç, “Palamut çok iyi durumda. Tezgahlarımız yine doldu. Biraz daha iyi devam eder böyle. İnsanlar rahat rahat yiyor. Fiyatlarda da düşme oldu. Porsiyonluk palamutlar 20-25-30-35 lira arasında değişiyor. Vatandaşların ilgisi de var. Palamut şu anda her şeyden ucuz. İnsanlar burada istediğini alabiliyor. Palamut balığının geçen sene olmaması insanların bunu yememesinden dolayı bir özlem oluştu. 20-25 liraya kadar balığın düşmesi ile herkes alabiliyor” ifadelerini kullandı.