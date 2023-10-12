Mevsimin sevilen meyvelerinden incir, Sinop’taki pazar tezgahlarında kilosu 30 liradan satılıyor.

Yaz ve sonbahar mevsimlerinin sevilen meyvesi olan incir, bolluğu ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Sinop Meydankapı Mahallesi’ndeki Kapalı Pazaryeri’nde 1 kilosu 30 liradan satılan incire müşteriler yoğun ilgi gösterdi.

İncir satıcısı Nezahat Tekin yaptığı açıklamada, "İncirimiz bu sene bol. Başka da meyve yok. Bu yüzden satılıyor. Fazlası ziyan olmuyor. Sık sık topluyorum. Bu sene Sinop’ta kestane ve ceviz yok, elma ve pekmez de çok az. Fiyatlar şu an normal, 25-30 lira arası. Kalitesine göre değişiyor" dedi.

Fiyatların uygun olduğuna dikkat çeken incir satıcısı Sevim Usta, "İncirler ucuz, 25-30 lira arasında bir fiyat var. Üretiyoruz ve kendimizi geçindirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

İnciri çok sevdiklerini belirten müşteriler, inciri ilk çıktığında pahalı bulduklarını, ucuzlamasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.