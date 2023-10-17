Karadeniz’de avlanan ve en yağlı dönemini yaşayan hamsi, vatandaşlar tarafından severek tüketiliyor.

Avlanma sezonunun açılmasıyla birlikte hamsi bolluğu devam ediyor. Havaların yavaş yavaş soğumasıyla hamsi en yağlı dönemine girdi. Tezgahlarda hamsi kilosu 70 liradan alıcı bulurken, mezgit 100, lüfer 180, palamut 150, levrek 130, çupra 120 ve torik 450 liradan alıcı buluyor.

Hamsinin iri ve yağlı olduğunu dile getiren Düzceli balıkçı Hülya Kılıç, "Hamsi çok yağlı. Zamanından önce yağlanmasına bizde şaşırıyoruz ama hamsi hem bol hem yağlı. Çok lezzetli şu anda. Tam yenilecek durumda. Hamsi olunca palamut az oluyor. Geçen yıla oranla palamutumuz az. Yine var yok değil ama az durumda. Diğer balık çeşitlerimizin hepsi mevcut. Hepsi çok güzel. Mevsimsel olarak tam yenilecek durumdalar" dedi.

"Et ürünleri arasında en sağlıklısı balık"

Balıkların havaların soğuduğunda değil her zaman tüketilebileceğini dile getiren Kılıç, "Balıklar hava soğudukça daha da lezzetleniyor. İnsanların bir düşüncesi var sıcakta balık yenmez gibi ama bu yanlış bir düşünce. Balık her zaman yenilebilir. Et ürünleri içerisinde en sağlıklısı balık" diye konuştu.