Balık tezgahlarında palamutun yerini çinekop aldı. Balıkçılar, vatandaşların palamutun ardından çinekopa da doyacaklarını söyledi. Çinekop geçen hafta 150 TL’ye satılırken bu hafta ise 70 TL’ye satılıyor.

Balık tezgahlarında palamutun yerini çinekop aldı. Balıkçılar, vatandaşların palamutun ardından çinekopa da doyacaklarını söyledi. Çinekop geçen hafta 150 TL’ye satılırken bu hafta ise 70 TL’ye satılıyor.

Tezgahlarda balık bolluğu sürüyor. Palamutun ardından çinekop tezgahlarda bollaştı. Balıkçılar, bu sezon vatandaşların balığa doyacağını söyledi. Vatandaşlar bol palamut yediğini söyleyen balıkçılar, tezgahlarda bollaşan çinekopun da tezgahlarda bol olacağını belirtti. Geçtiğimiz hafta kilosu 150 TL’den sayılan çinekop, bu hafta 70 TL’den satılıyor.

“Artık tezgahlarda palamuttan çok çinekop göreceğiz”

Bu sene denizlerde bolluk ve bereketin olduğunu ifade eden balıkçı Yusuf Durmaz, “Palamutun ardından çinekop başladı. Artık tezgahlarda palamuttan çok çinekop göreceğiz. Çinekopun geçen hafta kilosunu 170 TL’den satılırken bu hafta 70 TL’den satıyoruz. İnşallah çinekopa doyacağız. Tüm balıklara talep var. Palamuttan sonra yavaş yavaş çinekopa rağbet artacaktır. Çinekop 50 TL’ye kadar düşer. Hamsi 70 TL, istavrit 70 TL, çinekop 70 TL, barbun 100 TL, palamut tane 50-70 TL’den satıyoruz” şeklinde konuştu.

“Çinekopun kilosu 50 TL’den aşağı düşmez”

Yavaş yavaş çinekop ve lüfer sezonunun başladığını belirten balıkçı Kahraman Kahraman, “Bundan sonra palamut azalır fiyatlar yükselir. Çinekop ise çoğalır ve ucuzlar. Şu anda çinekopun kilosu 70 TL. İlerleyen dönemlerde çinekop daha da bollaşacaktır. Ancak fiyatları 50 TL’den aşağı düşmez” ifadelerini kullandı.