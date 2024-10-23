Sakarya’da balıklar tezgahları süslemeye devam ediyor. Balıkçıların tezgahlarında en fazla yer verdiği palamut 150 liradan alıcı bulurken zirveyi 400 lirayla kalkan, 300 lirayla barbun ve çinekop balığı paylaşıyor.

Sakarya’da Eylül ayında vira Bismillah diyen balıkçılar tezgahları doldurmaya başlamıştı. Bu sene çok verim alınan palamut vatandaşlarında sofralarını süslüyor. Balıkçıların tezgahlarında en fazla yer verdiği palamut 150 liradan alıcı bulurken zirveyi 400 lirayla kalkan, 300 lirayla barbun ve çinekop balığı paylaşıyor. Yaklaşık bir hafta sonra sezonunun sona erecek olan palamut, yerini hamsiye bırakacak. Mevsimin omega 3 deposunun vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü belirten balıkçı Ramazan İbiş, “Sezonu 1 Eylül’de açtık. Palamut balığı 2 ay önce tezgahlarda yerini almaya başladı. Bu sene palamudun en bol olduğu senelerden birisini yaşıyoruz. Palamut balığı fazla miktarda satılamaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Palamutta üretim bol olduğu için fiyatlar da gayet uygun. 1 kilogram palamut balığının fiyatı 150 TL’den satılıyor. Palamut sezonun sonuna yaklaşıyoruz. 1 hafta sonra palamut sezonu bitmiş olacak. Palamut sezonu bittikten sonra ise hamsi bollaşacak. Ondan sonra diğer çeşitlerde birbirlerini takip edecek. Alanda memnun satanda memnun. Bol ve bereketli bir sezon geçiriyoruz” dedi.

“Genelde palamut tüketmeyi tercih ediyoruz”

Balık fiyatlarından memnun olduğunu belirten ve bu sebeple çok tüketim yaptıklarını aktaran Emre Başaran, “Fiyatlar ilk zamanlarda biraz yüksek olsa da özellikle palamut nezdinde sezon açıldığı için fiyatlar biraz daha uygun. Genelde palamut tüketmeyi tercih ediyoruz. Bizim için balığın taze olması önemli. Balık taze olmadıktan sonra bir anlam ifade etmiyor. Fiyatlar beklentimizi karşıladı. Özellikle fiyatı uygun olduğu için balık tüketmeyi tercih ediyoruz” diye konuştu.