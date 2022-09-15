Eskişehir’de balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşanırken, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Eskişehir’de balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşanırken, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

1 Eylül itibariyle denizlerde avlanma sezonu yeniden başlamıştı. 2 haftalık süreçte denizlerdeki balık akınıyla tezgahlardaki fiyatlarda da düşüş görüldü. Özellikle denizden bol çıkan palamut fiyatında düşüş yaşandı. Palamudun bol olması esnafın da vatandaşların da yüzünü güldürdü. Tezgahta bulunan büyük boylarda bir palamut fiyatı 50 liradan satılıyor. Orta boyutlu olan palamudun tanesi 35 lira, küçük boy palamutların ise tanesi 25 liradan alıcısını bekliyor.

“Bu ayın sonuna kadar bolluk devam eder”

Dün bin kasa palamut getirdiklerine ve akşamüstüne kadar tükendiğini belirten balık satıcısı Muharrem Şahin, Karadeniz tarafından yoğun balık geldiğini dile getirdi. Vatandaşın ilgisinin yüksek olduğunu söyleyen Şahin, “Palamut balığı tezgahlara düştü. Şu anda Karadeniz tarafından bir akım var. Tane 25 TL’den, 50 TL’ye kadar var. 50 TL olanlar 1-1 buçuk kilogram geliyor, 25 TL olanlar 500 gram geliyor, 35 TL olanlar da 750 gram civarında. Fiyatlar şu anda kırmızı ete ve tavuğa göre uygun. Vatandaşın ilgisi yoğun, tezgahlar kalabalık. Akşam üzerine kadar yoğun hıncahınç çalışıyoruz. Dün bin kasa palamut getirdik, yetmedi. Bugün de tezgahlara bin kasa palamut var. Yarısını sattık öğlene kadar. Bu ayın sonuna kadar bolluk devam eder diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.