Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Karadeniz hamsisi bu sezon ilk kez bol miktarda yakalandı. Son iki günde Kdz. Ereğli açıkları ile Kilimli açıklarında 200 tondan fazla hamsi yakalandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Karadeniz hamsisi bu sezon ilk kez bol miktarda yakalandı. Son iki günde Kdz. Ereğli açıkları ile Kilimli açıklarında 200 tondan fazla hamsi yakalandı.

Karadeniz hamsisi Kdz. Ereğli ve Kilimli açıklarında bol miktarda yakalanmaya başlandı. Balıkçı tekneleri son iki günde 200 tondan fazla Karadeniz hamsisi yakalamayı başardı. Karadeniz hamsisinin tezgahlarda bollaşması ile birlikte satışlarda da ciddi artışlar meydana geldi. Karadeniz hamsisi iriliğine göre 25-60 TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunulurken, vatandaşlarda yoğun şekilde rağbet gösteriyor. Balıkçılar hamsinin Karadeniz’in doğusuna doğru göç halinde olduğunu belirterek yaklaşık bir hafta daha Zonguldak ve yakın bölgelerde hamsi avlanabileceğini ifade etti.

Balıkçı esnafları tezgâhlarında Karadeniz Hamsisinin bereketini yaşadıklarını belirterek, diğer balık çeşitlerinin de olduğunu söyledi. Balıkçılar hamsinin azlığını palamut bolluğuna bağlarken, bilinçsiz avlanma nedeniyle hamsinin büyüyemediğini belirtti. Balıkçı tezgahlarında palamut, çinakop, mezgit, zargan, barbun, kolyoz, lüfer, çupra, levrek ve uskumru yer alıyor.