Eskişehirli bıçakçı Erhan Erdoğan, tezgâhında tamir ettiği bıçaklara yaptığı işlemleri anlatırken, “Benim sistemim Eskişehir’de tektir” diye vurgu yaptı.

Eskişehirli bıçakçı Erhan Erdoğan, tezgâhında tamir ettiği bıçaklara yaptığı işlemleri anlatırken, “Benim sistemim Eskişehir’de tektir” diye vurgu yaptı.

Eskişehirli bıçak ustası Erhan Erdoğan, Sıcak Sular olarak bilinen tarihi Ayakkabılar Çarşı’sında yıllardır esnaflık yapıyor. Yaklaşık 40 yıl önce belediyeden kiraladığı dükkânda bu işe başladığını ve o gün bu gündür geçimini idame ettirdiğini anlatan 79 yaşındaki Erdoğan, hiçbir zaman çıraklık yapmadığını vurguladı. Ağzı dönmüş veya eğilmiş bıçakların tamiratıyla uğraştığını anlatan usta, yaptığı işin tekniğinden bahsederek, “Ufak bir çakı da olsa bıçağı 5 ayrı bileme taşından geçirip sahibine teslim ediyorum” dedi.

“Bıçağı 3 ayrı makineden ve 5 adet bileme makinesinden geçiyorum”

“Kendimi övmek gibi olmasın ama bir işe baktığım zaman kolay bir şekilde kavrarım” diyen tecrübeli bıçakçı Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Çalıştığımız bölgede yıllardır bir değişiklik görmedim. Sadece dükkânın önünden bir su kanalı geçiyordu, onun da üstünü kapattılar. Yani anlayacağınız aynı tas aynı hamam. Elhamdülillah biz senelerdir bu bölgede çalışıyoruz ve karşılığını da alıyoruz. Ben tezgâhımda bıçak biliyorum, sap takıyorum ve ne gerekiyorsa tamiratını yapıyorum. Bir bıçağı teslim aldığımda 3 ayrı makineden ve toplam 5 adet bileme taşından geçiyorum. Benim sistemim Eskişehir’de tektir. Eskiden usturalar da bilerdim, fakat şimdi elime çok gelmiyor. Ara sıra ağzı dönen veya eğilen bıçaklar da geliyor, onları da çekiçle düzeltip teslim ediyorum.”

“Sektörümüz gelenekselliğini koruyor”

Eskiden işlerinin daha hareketli olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bıçakçılığa ilk başladığımda da motorlu bileme makinelerinde çalışıyorduk. Çıraklık yapmadan 40 yıllık usta oldum. Bizim sektörümüz gelenekselliğini koruyor. Zaman zaman ülkenin çeşitli yerlerinde de bıçaklar geliyor ve onlara da bakıyorum. Benim en çok iş yaptığım meslek gurubu ise balıkçılardır. Kentte ne kadar balıkçı varsa bana gelir” diyerek sözlerini tamamladı.