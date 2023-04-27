Eskişehir’de bahar mevsiminin lezzetli meyvelerinden olan çilekler tezgâhlardaki yerini almaya başlarken, bir manavda görevli satıcı, ’Tezgâhın gelini’ adını verdiği çileği şehrin plaka kodu olan 26 liradan satıyor.

Kış aylarının geride bırakılıp bahar aylarının gelmesiyle birlikte mevsim meyveleri tezgâhlardaki yerini almaya başladı. Vatandaşlar, birbirinden lezzetli çilek, muz, elma gibi meyvelere yönelirken, en fazla ilgili fiyatı en uygun olan çilek görüyor. Eskişehir’deki bir manav tezgâhında satılmaya başlanan çileğin kilo fiyatı yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekiyor. Tezgâhlar görevli satıcı, çileğin şehrin plaka kodu olan 26 liradan satışa sunulduğunu belirtirken, vatandaşların biraz erken olsa da çileğe ilgi göstermeye başladığını söyledi.

“Satış fiyatını şehrin plakasına göre ayarladık”

Bir manavda satıcı olarak çalışan Murat Kestel, çileğin kilo fiyatının bu zamana göre uygun olduğunu vurgulayarak, “’Tezgâhın gelini’ adını verdiğimiz çileğe vatandaşların ilgisi gayet güzel. Mevsimin ana meyvelerinden biri çilektir. Bu zamanda çilek ve muz meyveleri satılır. Çilek tezgâhın gelinidir. Fiyatlar gayet uygun, kilosu 26 lira. Eskişehir’in plakasına uygun olarak ayarladık. Biz çileği diğerlerine göre biraz ucuza satıyoruz. Özellikle çocuklar çileği çok seviyor. Günlük satışlarımız iyi seviyede ilerliyor. Bugün araçlardan kasalarla çilek indirdik, talebi karşılamaya çalışıyoruz. Her gün kasalar halinde çilekleri tezgâhları koyuyoruz. Günde 300-400 kilo çilek satıyoruz” diye konuştu.