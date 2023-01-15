Karadeniz’de geçtiğimiz hafta etkili olan fırtına balık tezgahlarına yansıdı. Fiyatların arttığı tezgahlarda kilosu 30 liradan satılan "tirsi" en ucuz balık oldu.

Karadeniz’de geçtiğimiz hafta etkili olan fırtına balık tezgahlarına yansıdı. Fiyatların arttığı tezgahlarda kilosu 30 liradan satılan "tirsi" en ucuz balık oldu.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtınadan balıkçılar da etkilendi. Fırtına sebebiyle balıkçı tekneleri Karadeniz’e açılamadı.

Fırtınanın tezgahları etkilediğini belirten balıkçı Tuncay Kılıç, "Karadeniz’de şu anda balık sıkıntılı durumda. Hava esiyor. Denize çıkılamadığı için tezgahlarda balık az. Çok az balık var. İlerleyen günlerde bu durum düzelir diye umuyoruz. Şuan hava muhalefetinden dolayı balıkçılar rahat rahat çalışamıyor. O yüzden çok bolluk yok ama yine de tezgahlarımızda balık var" dedi.

Tirsi balığının vatandaşlar tarafından severek tüketildiğini ifade eden Kılıç, "Karadeniz’de artık tirsi sezonu başladı. Geçen sene vatandaşlar tirsiyi çok sevmişti. Bu bölgeye has bir balık, güzel bir balık. Tam da zamanı geldi. Bu balığı insanlarda soruyordu. Zaten gören de alıyor. Karadeniz’e has bir balık ve sadece Karadeniz’de çıkıyor" ifadelerini kullandı.