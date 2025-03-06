Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, 70’li yıllarda başlayan tezek kullanımı 2025 yılına gelindiğinde ilçede evlerde doğalgaz kullanımıyla son buldu. Ramazan ayında iftar yemekleri de doğalgazla yapıldı.

Van üzerinden Hakkari’ye ulaştırılan doğalgaz hattının Yüksekova ayağındaki çalışmaları, Boru Hatları ve Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından tamamlandı. Geçtiğimiz yıl Yüklenici firma tarafından Esenyurt ve Esentepe mahallelerindeki TOKİ konutlarındaki işlemler tamamlandı ve Esenyurt Mahallesi’nde bulunan TOKİ 1. Etap C3 bloğundaki bazı evler doğalgaza geçiş yaptı.

Yüksekova-Van yolundaki ana merkezde meşale yakılmasının ardından Esenyurt Mahallesi’nde Aydın ailesinin evinde ilk gaz yakılmaya başlandı.

İlçede 70’li yıllarda kullanılan tezek dönemi tamamen sona ererken, 2025 yılında evlerde doğalgaz kullanımı başladı ve ramazanın 6. gününde yemekler doğalgazla pişirildi.

"İlçe ilk olarak tezeklerle başladı, sonu doğalgaz"

Bir bir evlere doğalgaz bağladıklarını belirten Makina Mühendisi Felek Kağan, "TOKİ’deki ilk evlere doğalgazı ulaştırdık, şükürler olsun. İlçemiz, coğrafi olarak en uç noktada bulunuyor. Maalesef diğer şehirlere geç ulaşıyoruz. İlçemizde tezekle başladık ve nihayet 2025 yılında doğalgaza eriştik. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde tüm evlere doğalgaz ulaşacak. Ramazan ayında yemeklerin doğalgazla pişirilmesi mutluluk verici" dedi.

"İftarımızın yemeği doğalgaz üzerinde yapıldı"

Evlerinde doğalgaz kullanmanın mutluluğunu belirten Kasım Düzen, "70’li yıllarda tezek kullanılıyordu ve o zamanlar koyunun tezeği kaliteliydi. Artık 2025 yılındayız ve doğalgaz kullanımı başladı. Evimize doğalgazı bağladık ve iftar yemeğini de doğalgaz üzerinde yaptık. Allah her eve böyle imkan versin" ifadelerini kullandı.