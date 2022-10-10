Sivas’ta kadınların imece usulüyle tezek ateşinde sacda ve tandırda pişirdikleri yufka ekmekler, yaklaşık bir yıl bayatlamadan tüketilebiliyor.

Sivas’ta kadınların imece usulüyle tezek ateşinde sacda ve tandırda pişirdikleri yufka ekmekler, yaklaşık bir yıl bayatlamadan tüketilebiliyor.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde kadınlar kış hazırlıklarına başlandı. Ekonomik ve doğal olması nedeniyle tezek ve odunlarla yakılan tandırlar, ekmek yapımı için hazır hale getirildi. Sivas’a özgü ata tohum olan ’zeron’ buğdayından elde edilen unla yoğrulan hamurlar, dinlendirildikten sonra sac üzerinde ve tandırlarda pişiriliyor.

Bin yıllık usullerle pişirilen bu ekmekler, bir yıl bayatlamadan tüketilebiliyor. Bu ekmeklerin hazırlanması ve pişirilmesi bir hayli zahmet istediği için kadınlar yıllık ekmek ihtiyaçlarını bir araya gelip imece yöntemiyle hazırlıyor.

“Çok zahmetli bir iş”

Döne Kuyucu, ekmek pişirmenin çok zahmetli bir iş olduğunu ifade ederek, “Yufkamız Sivas’a özgü ’zeron’ buğdayından üretilmiş undan yapılıyor. Un, tuz, su ile birlikte hamur yumuşak bir kıvamda yoğurulur. Hamur bir buçuk saatlik dinlendirilmesinin ardından yumak alırız. Hamurların incecik açılmasının ardından sacın üzerinde pişirilir. Pişirilmesinin ardından bir yıl bayatlamadan tüketilebilir. Tandırımızda ekonomik açıdan daha uygun ve organik olduğu için tezek ve odun yakıyoruz. Tandırda yufkanın haricinde gilik ve tereyağlı çörek yapıyoruz. Bu ürünler imece usulü olarak 4-5 komşu bir araya gelir ve her gün bir kişiye pişirilir. Emek, tek kişinin yapabileceği bir iş olmadığı için komşular birbirine yardım eder. Çok zahmetli bir iş; yoğurma, açma ve tandırda pişirme aşaması zordur. Çünkü elimizi tandırın içine sokarak ekmeği tandırda yapıştırıyoruz. Bu yüzden zahmetli bir ekmek” dedi.