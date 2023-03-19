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Olay, Gümbet Mahallesi’nde meydana geldi. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, H.A.T. isimli şüphelinin otomobilinde ruhsatsız taşıdığı bilgisini aldı. Şüphelinin kullandığı otomobil Bodrum KOM ekiplerince durduruldu. Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramada teyp içerisine gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca ve 33 fişek ele geçirildi. Otomobildeki şüpheli H.A.T. gözaltına alınırdı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otomobilde yapılan arabada teyp içerisinde zulalanmış 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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