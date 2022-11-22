Texas Valisi Greg Abbott, yasadışı göçle mücadele için Meksika sınırına M113 tipi zırhlı personel taşıyıcı ve asker gönderilmesi emrini verdi.

Texas Valisi Greg Abbott, yasadışı göçle mücadele için Meksika sınırına M113 tipi zırhlı personel taşıyıcı ve asker gönderilmesi emrini verdi.

Meksika’dan ABD’ye yönelik yasa dışı göçü “işgal” olarak tanımlayan Texas Valisi Greg Abbott, sınırdaki bazı noktalara 10 adet M113 tipi zırhlı personel taşıyıcı gönderilmesi emri verdi. Texas Eyaleti Askeri Departmanı tarafından yapılan açıklamada, kısa süre içerisinde 10 adet M113 tipi zırhlı personel taşıyıcı aracın ulusal muhafızlar tarafından Meksika sınırına konuşlandırılacağı duyurularak, bölgede hava destekli güvenlik operasyonlarının artırıldığı belirtildi. Askeri Departman, sınırdaki yasadışı göçün rekor seviyelere ulaşması sebebiyle sınır güvenliği için olağanüstü önlemler almak zorunda kaldıklarını ifade etti. Zırhlı araçlar için 50 adet askeri personelin görevlendirildiği belirtildi.

Abbott, geçen hafta yaptığı açıklamada, eyaletin Meksika sınırında bir ’işgal’ yaşandığını ilan etmiş ve federal hükümetin modern tarihte ilk kez vatandaşlarını korumakta yetersiz kalarak eyaleti kendi kendini savunmaya mecbur bıraktığını iddia etmişti.

Muharebe alanında asker sevkiyatı için kullanılan M113 tipi zırhlı personel taşıyıcılar makineli tüfek, top gibi silahlarla donatılabiliyor. Ancak Texas’taki tankların hangi silahlara sahip olacağı henüz bilinmiyor.