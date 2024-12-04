TEXACO Team AMS ekibi 2024 AVIS Türkiye Pist Şampiyonası’nda Takımlar Şampiyonu ünvanını kazanırken, 19 yaşındaki genç yetenek Zekai Özen de Maxi Grup Pilotlar Şampiyonu olarak önemli bir başarıya daha elde etti.

Türkiye Pist Şampiyonası’nın 4’üncü ve 5’inci ayak yarışları 23-24 Kasım tarihlerinde İstanbul Park Yarış Pisti’nde gerçekleşti. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından İstanbul Park ve Körfez Yarış Pistlerinde yapılan 5 ayak 10 yarış sonucunda TEXACO Team AMS, 2024 AVIS Türkiye Pist Şampiyonası Takımlar Şampiyonluğu’na ulaştı. TEXACO Team AMS’nin 19 yaşındaki genç sporcusu Zekai Özen de son ayak yarışlarında birinciliği alırken, Maxi Grup Pilotlar Şampiyonu oldu.

“Verdiğimiz desteğin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük”

Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu ise şu değerlendirmede bulundu: “TEXACO Team AMS’nin 2024 sezonunda hem Türkiye’de hem de Avrupa’da elde ettiği büyük başarılardan mutluluk duyuyoruz. Genç yetenek Zekai Özen’in Maxi Grup Pilotlar Şampiyonu olması ve TEXACO Team AMS’nin Takımlar Şampiyonu ünvanını kazanması, genç sporculara verdiğimiz desteğin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Petrol Ofisi Grubu olarak, motor sporlarına olan desteğimizle hem genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlamaktan hem de böylesine prestijli organizasyonlarda markamızın adını başarılarla duyurmaktan dolayı gururluyuz. TEXACO Team AMS ile çıktığımız bu yol arkadaşlığı markamızın performans, dayanıklılık ve mükemmeliyet değerlerini de en iyi şekilde yansıtıyor. Bu iş birliğiyle, önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tam.”

Karlı hava koşulları seyircilere dolu bir motor sporları deneyimi sunarken, karlar altında pistte yarışan otomobiller tüm izleyicilere keyifli sahneler yaşattı. Kariyerine 7 yaşında karting ile başlayıp tüm kategorilerde elde ettiği şampiyonlukların ardından pist branşına transfer olan ve takımı ile yurt içinde ve dışında birçok başarıya imza atan genç ve yetenekli pilot Zekai Özen ise ilk Türkiye Şampiyonluğunu elde etti.