KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Tevhidi Düşünce Işığında İlim Şurası başladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Tevhidi Düşünce Işığında İlim Şurası başladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile İlim ve Metodolojik Araştırmalar Merkezi (İLMAR) ortaklığında organize edilen “Tevhidi Düşünce Işığında İlim Dallarının Yeniden İnşası Uluslararası Şurası” üniversite ev sahipliğinde başladı.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Aşık Paşa Salonunda açılış töreni ile başlayan şuraya; Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, İLMAR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Şimşek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Tevhidi Düşünce Işığında İlim Dallarının Yeniden İnşası Uluslararası Şurasının açılışında konuşan konuşmasını İLMAR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Şimşek, yeni dünyada mevcut düşünce paradigmasının yeri olmayacağını ve dünyaya yeni bir düşünce sisteminin gerekli olduğunu vurguladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitelerin bilgi üreten, ürettiği bilgiyi kültüre dönüştüren ve insan yeterliliklerini ortaya koymayı amaçlayan en üst kurum olduğunu belirterek, "Bilimsel ve ilmi çalışmalarda branşlaşma körlük getirir. Örneğin sadece parmak bilgisi üzerinde çalışma yapan bilim insanı, el hakkında hiçbir bilgisi olmaz. Bu da kısıtlı bir bilim ve ilim çalışmasıdır.” Metafiziğin yeniden ilke koyucu olması gerek. Metafizik ve inançla birlikte kâinatı okumanın daha kolay olacak” dedi.