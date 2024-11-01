Eğitimde fırsat eşitliği sağlama amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türk Eğitim Vakfı (TEV), Cumhuriyet’in 101. Yılına ithafen özel bir etkinlikle sanatseverleri buluşturduİSTANBUL (İGFA) - 57 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü vakıflarından biri olan Türk Eğitim Vakfı (TEV), Cumhuriyet’in 101. yılına özel düzenlediği “Cumhuriyet Konseri” ile bir kez daha sanatseverleri buluşturdu. Kadıköy Süreyya Operası’nın tarihi atmosferinde gerçekleşen özel gece, Cumhuriyet coşkusunun da kutlandığı unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı.

TEV yurt dışı bursiyerlerinden, MSGSÜ Öğretim Üyesi ve keman virtüözü Özcan Ulucan’ın yönetimindeki TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen açılış konserinin ardından halka açık ilk konserini veren topluluk, usta müzisyenler Birsen Ulucan ve Özcan Ulucan solistliğinde Cumhuriyetimizin ışığında yetişen değerli sanatçıları bir araya getirerek izleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Programda besteci Özkan Manav’ın TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası için bestelediği "Horonlar" eserinin yanı sıra klasik müzik dağarcığının iki başyapıtı olan F. Mendelssohn’un “Keman Piyano Konçertosu” ve P.I. Tchaikovsky'nin “Serenade” eseri yer aldı.

Konserin solistleri olarak, Başkemancı Özcan Ulucan; kendisi gibi TEV yurt dışı(Londra) mezun bursiyeri Piyano Sanatçısı ve Pedagog Birsen Ulucan sahne aldı. Bununla birlikte keman sanatçıları; Buse Aksel, Nehir Ulutan, Berkin Bayrak, Atiye Eşkiza, Rüzgâr Turgay, Furkan Ayhan, Efe Çankal viyola sanatçıları; Burcu Yazıcı, Bengi Bahar Işkıncı, Dilan Kebir çello sanatçıları; Ozan Evrim Tunca, Gupse Şevval Aydın, Özgür Deniz Akalın kontrabas sanatçısı; Deniz Akgün ile birlikte toplam 16 üye orkestrada yer aldı.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş, TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası’nın ikinci konseriyle bu anlamlı geceyi taçlandırdıklarını söyledi.