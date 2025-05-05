Eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Türk Eğitim Vakfı’nın yeni dönem yönetim kadrosu belirlendi.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından Türk Eğitim Vakfı’nda (TEV) üç yılda bir gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimi tamamlandı.

2022 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Mütevelliler Heyeti Üyeleri tarafından yeniden başkan seçildi.

Yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine A. Fatma Dilek Mutuş getirildi. Yönetim Kurulu’nda Prof. Dr. Arda Deniz Yalçınkaya, Bengü Balkır Mısırlıoğlu, B. Fırat Tekin, Doç. Dr. Özgür Bolat yer alırken Yasemin Yakalı Muhasip Üye seçildi. Denetim Kurulu’nda ise Kemal Uzun, Levent Yıldırım ve Neslihan Türkkân İyigün, Türk Eğitim Vakfı’nın yeni dönemine eşlik edecek.

Vakfın Mütevelliler Heyeti yapılanmasında da birtakım değişiklikler yaşandı.

Başkan Vekilliği görevine Kaya Şener seçilirken, Mütevelliler Heyeti Başkanlığı görevini Ömer Koç sürdürmeye devam edecek.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, görev süresi sona eren yol arkadaşlarına bugüne kadar vakfımıza sundukları katkılar için teşekkür etti. Tekbaş, vakfın köklü mirasına sahip çıkarak, eğitimle güçlenen bir gelecek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.