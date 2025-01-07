Türk müziğinin öncü isimlerimden Ahmet Adnan Saygun, vefatının 34. yılında Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda düzenlenen bir törenle anıldı. Saygun, sanatçı kişiliğinin yanında eğitime verdiği desteklerle vakfın değerli bağışçıları arasında yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana eğitimde fırsat eşitliği için çalışmalarını sürdüren Türk Eğitim Vakfı (TEV), destekçisi olan bağışçılarının hatırasını yaşatmaya devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin ilk devlet sanatçısı, Türk müziği bilimcisi, eğitimci, müzikolog ve ilk Türk opera bestecisi Ahmet Adnan Saygun da vakfın değerli bağışçılarından biri olarak her yıl saygı ve sevgi ile anılıyor.

Vefatının 34. yıl dönümünde Ahmet Adnan Saygun ve eşi Nilüfer Saygun, bu yıl yine Türk Eğitim Vakfı tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı. 6 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilen Saygun çiftinin anma törenine, TEV yetkilileri ve bursiyerlerinin yanı sıra Saygun’un yakınları ve sanatçı dostları da katıldı.

“Ahmet Adnan Saygun’un sanata ve eğitime olan bağlılığı, hepimize yol göstermeye devam ediyor”

Ahmet Adnan Saygun ve eşi Nilüfer Saygun, tüm mal varlıklarını Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayarak sayısız öğrenciye eğitim desteği sağladı. TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, vakfın Saygun Ailesi’ne duyduğu minnet ve sevgiyi vurgulayarak "Türk Eğitim Vakfı olarak tam 57 yıldır gençlerimizin hayatlarına eğitimle dokunuyor, onların geleceğini aydınlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu uzun yolculukta, bağışçılarımızın eşsiz destekleri her zaman bize ilham ve güç verdi. Vakfımızın Mütevelliler Heyeti Üyesi Ahmet Adnan Saygun ve kıymetli eşi Nilüfer Saygun, bir umut ışığı bıraktı. Onların vizyonu ve fedakarlıkları sayesinde bugün sayısız öğrenci hayallerine bir adım daha yaklaşabildi. Onların isimlerini gelecek nesillere aktarmak, miraslarını sonsuz bir sevgi ve şükranla yaşatmak sorumluluğumuz. Saygun ailesine bir kez daha rahmet ve minnetle teşekkür ediyor, onların aydınlattığı bu yolda kararlılıkla ilerlemeyi sürdürüyoruz.” dedi.

Ahmet Adnan Saygun’un sanata ve eğitime adadığı yaşamı, Türk Eğitim Vakfı’nın çalışmalarıyla gelecek kuşaklara ilham olmaya devam ediyor.