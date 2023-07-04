Antalya Halkla İlişkiler Derneği (AHİD) ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) Antalya Şube arasında imzalanan protokol ile birçok üniversite öğrencisinin eğitim hayatına dokunmak için ilk adım atıldı.

TEV Antalya Şube Başkanı Arzu Aslan Kartal ve AHİD Başkanı Güldal Siğinç tarafından imzalanan protokol dahilinde iki kurum arasında burs fonu oluşturulacak. Yapılan burs başvuruları TEV Antalya Şube tarafından değerlendirilerek, burs fonundan faydalanacak öğrenciler belirlenecek ve AHİD, burs fonu şartlarına uyan bu öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca destekçisi olacak. Burs fonundan faydalanacak öğrencilerin Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi (tercihen Halkla İlişkiler Bölümü) öğrencisi olması şartı bulunuyor.

"Protokolü imzalamanın heyecanı içerisindeyiz”

İmza töreninde konuşan AHİD Başkanı Güldal Siğinç, “Mesleğimizin Antalya’da hak ettiği değeri görmesini sağlamak adına ilk adımımızın; halkla İlişkiler mesleği icracılarının yeterli ve değerli bir eğitim görmeleri gereğine olan inancımızla, genç arkadaşlarımıza destek olmamız gerektiğine karar verdik. Bu karar hedefinde neler yapabileceğimizi değerlendirdik ve bir burs fonu oluşturabileceğimizi düşündük. Bu burs fonu için de; öğrenci başvurularını değerlendirme konusunda titiz çalışmaları ile bilinen ve Türkiye’nin eğitim bursu konusunda en güvenilir ve köklü vakıflarından bir olan Türk Eğitim Vakfı ile birlikte çalışabileceğimiz konusunda fikir birliğine vardık. Konuyla ilgili Antalya Şube Başkanı Arzu Aslan Kartal ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, kendisinin son derece olumlu yaklaşım ve önerileriyle, tam olarak uyum sağladığımız bir protokol hazırladık. Bugün bu protokolü imzalamanın heyecanı içerisindeyiz” dedi.

"Gençlerimizin, başarıyla mezun olarak aramıza katılmalarını hayal ediyoruz"

Burs fonu hakkında bilgi veren Siğinç, “Bu fon sayesinde eğitim hayatları boyunca yalnız olmadıklarını, bu mesleğe gönül vermiş büyüklerinin arkalarında ve destekçileri olduğunu bilen gençlerimizin, başarıyla mezun olarak aramıza katılmalarını hayal ediyoruz. Böylece hem kardeşlerimize, hem mesleğimize hem de şehrimize katkı sağlamayı arzuluyoruz. Bu hayallerimizi gerçekleştirme yolunda yanımızda ve yardımcımız olan Türk Eğitim Vakfı Antalya Şube Başkanı Arzu Aslan Kartal nezdinde tüm TEV ailesine teşekkür etmek isterim. Biz TEV Antalya Şube - AHİD Eğitim Burs Fonu için gerekli maddi desteği sağlamak adına tüm AHİD ailesi olarak var gücümüzle çalışacağız. Akademisyen ve uzman üyelerimizden oluşan Eğitim Komitemiz tarafından kurum ve kuruluşlara verilecek eğitimlerden elde edilen kazançların tamamına yakınını bu fona aktaracağız. Ayrıca bu fona bağış sağlayabilmek için çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. İnanıyorum ki; bizim küçük adımlarla çıktığımız bu yolda, koşarak ilerlememizi sağlamak adına, şehrimizin yüce gönüllü insanlarının da büyük katkıları olacaktır. Dernek olarak Antalya’yı kendi alanımızda ileri seviyelere taşımak için yapacağımız çalışmalardan ilki; bu eğitim fonu olacak. Mutlu, gururlu ve heyecanlıyız. Tüm Antalya’yı da bu heyecana katılmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

TEV Antalya Şube Başkanı Arzu Aslan Kartal ise; “Antalya Halkla İlişkiler Derneği’nin eğitime katkı sunan bu kıymetli adımlarına eşlik etmekten şahsen ve TEV Antalya Şubesi adına mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. TEV Antalya Şube - AHİD Eğitim Burs Fonu’nun Antalya’ya hayırlı olmasını diliyor, AHİD yönetimini ve tüm üyelerini, bir ülkenin ilerlemesinde en önemli temel taşlardan olan ‘eğitim’ konusundaki bu kıymetli girişimleri için kutluyorum” dedi.

İmza töreni fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.