Türkiye’nin tekstil makinaları ithalatının 2,5 milyar dolara ulaştığını kaydeden TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, "Dışa bağımlılığı azaltmak, güçlü imalat sanayisi ile mümkün" dedi.

Türkiye’nin tekstil makinaları ithalatının 2,5 milyar dolara ulaştığını kaydeden TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, "Dışa bağımlılığı azaltmak, güçlü imalat sanayisi ile mümkün" dedi.

Bursa’da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tekstil Mühendisleri Odası (TMO) Bursa Şubesi, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tekstil Mühendisliği Bölümü ile Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) iş birliğinde düzenlenen 1. Ulusal Tekstil Makinaları ve Sistemleri Sempozyumu’nda konuşan Türkiye Ev Tekstili ve Sanayicileri İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, dışa bağımlılığı azaltmak için yerli üretim yatırımlarına ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

‘Tekstile Kendi Teknolojinle Yön Ver’ temasıyla düzenlenen sempozyumda ’Tekstil Sanayi Temsilcilerinin Perspektifinden Türk Tekstil Makina Sektörü’ başlıklı açılış panelinde konuşan TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, "Ev tekstili ve hazır giyim üretiminde dünyada lider konumda olan ülkemizin tekstil makinaları ithalatı, tüm ürün bazları toplamında 2,5 milyar dolar tutarında. Bu, önemli bir veri. Ev tekstili üretiminde daha da gelişmemiz, güçlü makine imalat sanayisine sahip olmakla mümkün. Üretimde dışa bağımlılığı azaltırken, makine imalat sanayisinin gelişmiş olması fiyat rekabetini de etkileyerek müşterilerin alım gücünü ve memnuniyetini artıracaktır. Türkiye’nin sürdürülebilir, AB Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na uyumlu, inovatif, teknolojik kapasitesi yüksek, düşük enerji tüketen, kullanılan suyu yüzde 50-80 oranında azaltan tekstil makineleri üretecek ve sanayicilerimizi cesaretlendirecek politikalara ihtiyacı var. Tekstil sanayisinin her geçen gün daha da artan rekabetten güçlenerek çıkması, makine imalatına sağlam destek verilmesi ile gerçekleşebilir" dedi.

“İhracat hedeflerine prestijli fuarlar ile ulaşabiliriz”

Başkan Hasan Hüseyin Bayram sempozyumun ardından, TETSİAD Fuar Komite Başkanı Harun Kütükde ve Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Zümbülyuva, Mustafa Koç ve Mehmet Ali Altun ile birlikte Türk tekstilinin dünyaya açılmasında önemli bir rol üstlenen Bursa Textile Show Fuarı’nı ziyaret etti. TETSİAD üyesi firmaların standlarında bir araya geldiği sektör temsilcilerine başarı dileyen Bayram, "Tekstil sektöründe büyük bir potansiyele sahip bir sektörün çatı kuruluşu olan ve 30’dan fazla ilde bin 500’e yakın üyesi bulunan TETSİAD olarak, bu yıl mayıs ayında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası iştiraki KFA Fuarcılık ile gerçekleştirdiğimiz HOMETEX Ev Tekstili Fuarı’na 126 ülkeden yerli ve yabancı 650’yi aşkın firma katılırken, hedefleri aşarak, 5 günde 1,5 milyar dolarlık iş hacmine ulaştık. 2023 hedefimiz ise, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir hedefle 2 milyar dolarlık iş hacmi ve 250 bin ziyaretçi. Sektör olarak 2023 genel ihracat hedefimizi ise 5 milyar dolar olarak belirledik. Türk ev tekstili sektörü olarak bizim bu hedeflere ulaşabilmemiz elbette ki tek başımıza başarabileceğimiz bir şey değildir. Ancak dünya pazarlarına ve büyük iş birliklerine zemin hazırlayan HOMETEX ve BURTEX gibi prestijli fuarlar, ihracat hedeflerimizi yakalamamızda kilit rol oynamaya devam edecek" İfadelerini kullandı.