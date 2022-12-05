14 ilin yer aldığı Doğu Anadolu Coğrafi Bölgesinde 4 bin 894 yatırımın teşvik belgesi aldığı bildirildi. Erzurum’un bölge toplamında teşvikli yatırım payı Ağustos ayında yüzde 1,6, 9 aylık düzeyde yüzde 5,8, 2001-2022 dönemi kaydında ise yüzde 10,0 olarak tespit edildi.

14 ilin yer aldığı Doğu Anadolu Coğrafi Bölgesinde 4 bin 894 yatırımın teşvik belgesi aldığı bildirildi. Erzurum’un bölge toplamında teşvikli yatırım payı Ağustos ayında yüzde 1,6, 9 aylık düzeyde yüzde 5,8, 2001-2022 dönemi kaydında ise yüzde 10,0 olarak tespit edildi.

Doğu Anadolu Teşvik Verileri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ağustos Ayı Teşvik Bülteni verilerine göre, Doğu Anadolu Bölgesinde 2022’nin Eylül ayı kaydında 53 bölgesel, 7 genel toplam 60, bu yılın 9 ayında 417 bölgesel, 31 genel toplam 448; 2001-2022 yılları arasındaki dönemde ise 2 bin 677 bölgesel, 2 bin 214 genel kategoride toplam 4 bin 894 yatırım teşvik belgesi aldı.

Doğu Anadolu Bölgesi Eylül Ayı

DOSİAD analizlerine göre; Doğu Anadolu Bölgesinde Eylül ayı düzeyinde 53 bölgesel, 7 genel toplam 60 yatırım teşvik çerçevesine alındı. Bölgesel yatırımlar için 1,1 milyar, genel yatırımlar için 245 milyon, toplam 1,3 milyar TL’lik harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 2 bin 643, genel yatırımlarda 55 kişilik iş kapasitesi oluşturuldu

Ocak - Eylül 2022 Dönemi

Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın 9 ayında 417 bölgesel, 31 genel kategoride 448 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 10,7 milyar, genel yatırımlar için 875 milyon toplam 11,5 milyar TL tutarında yatırım harcaması yapıldı. Bölgesel yatırımlarla 25 bin 6831, genel yatırımlarla da 130 kişi iş edindi.

Doğu Anadolu 2001 -2022

Bölgede 2002 - 2022 yılları arasında 2 bin 677 bölgesel, 2 bin 214 genel ölçekte toplam 4 bin 894 yatırım teşvik içerisine girdi. Bölgesel yatırımlar için 48,9 milyar, genel yatırımlar için 29,1 milyar, toplam 80,6 milyarlık harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarla 188 bin 725, genel yatırımlarla da 34 bin 7317 kişi meslek sahibi oldu.

Erzurum Teşvikli Yatırım Verileri

Erzurum’da 2022 Eylül ayı kaydında 1 bölgesel; bu yılın Ocak - Eylül ayları düzeyinde 18 bölgesel, 8 genel, toplam 26; 2001 - 2022 yılları arasında ise 154 bölgesel, 339 genel kategoride toplam 493 yatırım teşvik belgesine kavuştu. Teşvikli yatırım toplamında bölgesel yatırım payı yüzde 31,23 oldu.

Erzurum Eylül Ayı Verileri

Erzurum’da Eylül 2022 döneminde 1 bölgesel yatırım teşvik içiresine girdi Bölgesel kategorideki yatırımlar için 2 milyon TL tutarında harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 7 kişilik iş kapasitesi oluşturuldu.

2022 Ocak - Eylül Dönemi

Yılın Ocak - Eylül ayları düzeyinde 18 bölgesel, 8 de genel bazda olmak üzere 26 yatırımın teşvik belgesi aldığı açıklandı. Bölgesel yatırımlar için 100 milyon, genel yatırımlar için 260 milyon, toplam 360 milyon TL tutarında harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 402, genel yatırımlarda 35 olmak üzere toplam 437 kişilik istihdam kapasitesi öngörüldü.

2001 - 2022 Dönemi

İlde 2001 - 2021 yılları arasında 154 bölgesel, 339 genel, 493 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 3,0 milyar, genel yatırımlar için 3,8 milyar, toplam 6.8 milyar TL tutarında yatırım harcaması kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 8 bin 305, genel yatırımlarla 4 bin 213, toplam 12 bin 518 kişi iş edindi.