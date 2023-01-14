Sakarya’nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu’na test sürüşü için çıkan otobüs ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile taklalar atan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya’nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu’na test sürüşü için çıkan otobüs ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile taklalar atan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Adapazarı-Karasu D-650 Karayolu Karasu girişi üç yol ağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinde seyir halinde olan E.D. idaresindeki test sürüşü otobüsü ile kavşaktan Adapazarı istikametine doğru gitmeye çalışan Şahin Arıkan (72) idaresindeki 54 ABC 288 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile refüje savrulan hafif ticari araç, taklalar atarak durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç içerisinde sıkışan sürücü Arıkan ve yanındaki yolcu, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Arıkan, kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kavşağa doğru ilerlemekte olan hafif ticari araç ile Karasu istikametine doğru seyir halinde olan test otobüsünün çarpıştığı anlar yer aldı. Devamında ise hafif ticari aracın savrularak taklalar attığı görüldü.