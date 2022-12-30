CHP BilecikMilletvekili Yaşar Tüzün, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret ederek, test sürüşlerine başlayan tramvaylar hakkında bilgi aldı.

CHP BilecikMilletvekili Yaşar Tüzün, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret ederek, test sürüşlerine başlayan tramvaylar hakkında bilgi aldı.

Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden Milletvekili Tüzün Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu, Milletvekili Tüzün’e belediye faaliyetleri ile Raylı Sistem Nostaljik Tramvay Projesi ile geçtiğimiz günlerde test sürüşlerine başlayan tramvaylar hakkında bilgi verdi. Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Mehmet Ali Karasu ile CHP İlçe Başkanı İhsan Esel’in de hazır bulunduğu ziyarette karşılıklı olarak fikir alışverişinde de bulunuldu. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu Milletvekili Tüzün’e nazik ziyareti nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.