Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat direnişi devam ederken, örgütten kaçıp teslim olan çocuklar her bir aileye umut oluyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 369 gündür sürüyor. PKK terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan çocuklar, evlat nöbetindeki ailelerin umudunu yeşertiyor.

8 yıl önce kızı Aysun’un HDP aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Aydan Arslan, dün teslim olan Mehmet Akdaş’ın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Evladı teslim olana kadar HDP önünde nöbet tutacağını dile getiren Arslan, “4 senedir biz HDP il binasının önünde evlat mücadelemize devam ediyoruz. Maalesef kimse bizi görmüyor. Evlatlarımız Allah’a şükür ki direnişimiz sonucunda teslim oluyor. Her bir evladın dönüşü bize umut oluyor. Dün de bir evladımız teslim oldu. Sanki bizim evladımız gelmiş gibi hissettik. İnşallah hepsi sırayla aile yuvasına geri dönerler. Mücadeleme sonuna kadar devam edeceğim. Evladımı almadan buradan hiçbir yere ayrılmayacağım, direnişimde kararlıyım. Aysun, eğer beni görüp duyuyorsan, güvenlik güçlerimize teslim ol” dedi.

Evlat nöbetine 4 yıldır HDP önünde devam ettiğini söyleyen Güzide Demir ise çocuğu Aziz’den 8 yıldır haber alamadığını ifade etti. Demir, şöyle konuştu:

“Yaklaşık 4 senedir burada evladım için nöbet tutuyorum. Buradan evladım gelene kadar hiçbir yere ayrılmayacağım. Dün bir aile daha evladına kavuştu. Sanki kendi evladımız geldi de öyle sevindik. İnşallah bizim çocuklarımız da gelip teslim olur. Çocuklarımızı almadan buradan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Oğlum neredeysen gel artık, güvenlik güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil oğlum, senin yuvan anne ocağıdır. Oğlum Aziz, 8 yıldır seni görmeden yaşıyorum. Oğluma hasret kaldım. Oğlumun gençliğini yıktılar.”