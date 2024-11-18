18 Temmuz 2019’da yaşanan sel-su baskını, heyelan afetleri sonrasında konutları ağır hasar gören ve kura çekimi sonucunda konut almaya hak kazananların belirlenen tarihe kadar konutunu almaları gerekiyor. Konutunu teslim almayanın hak sahipliği sona erecek.

Düzce Valiliği afetler sonrası hak sahibi olup kurada halk sahibi olanları uyardı. Yapılan uyarıda “İlimizde 17-18 Temmuz 2019 tarihleri ile çeşitli tarihlerde meydana gelen sel-su baskını ve heyelan afetleri nedeniyle konutları ağır hasar gören veya afete maruz bölge sınırları içinde kalan ve bu nedenle hak sahibi kabul edilen 63 ailenin konutları 11 Kasım 2024 tarihinde çekilen noter kurası ile belirlenmiştir. Söz konusu kura çekimi sonucunda adlarına konut isabet eden hak sahipleri konutlarını 18 Kasım 2024 ile 2 Ocak 2025 tarihleri arasında 45 gün İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden veya Beyciler Mahallesinde TOKİ konutları teslim ofisinden teslim almaları gerekmektedir. Belirtilen süre içinde konutlarını teslim almayanların borçlanmasını yapmış olmasına rağmen binayı bakanlıkça mahallinde yaptırılacak duyurudan itibaren 45 gün içinde teslim almayanların hak sahipliği kendiliğinden sona erer hükmü gereği işlem yapılacaktır” denildi.