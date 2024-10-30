Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 2022 yılında mezun olan Muhammed Maral, kısa sürede kariyerinde önemli adımlar atarak Tesla’da mühendis olarak görev yapmaya başladı.

Kadir Has Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Almanya’da Ingolstadt Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans programına kabul edilen Maral, yüksek lisans eğitimine devam ederken, Tesla’da mühendis olarak görev yapmaya başladı. Tesla’da General Assembly, Drive Unit ve Cell birimlerinde ekipman verimliliği üzerine çalışan Maral, şirketin yenilenebilir enerjiye geçiş misyonuna katkı sağlıyor.

Eğitim ve kariyer başlangıcı

Maral, 2018 yılında üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitim almaya başladı. Üniversitedeki eğitim sürecinde elde ettiği teorik bilgilerin kariyerine güçlü bir temel oluşturduğunu ifade eden Maral, derslerde alanında uzman profesörlerden eğitim almanın kariyerinde olumlu etkileri olduğunu belirtti.

2020 yılında Erasmus programı kapsamında bir yıl Slovenya’da eğitim alma fırsatı bulan Maral, bu deneyimin kişisel gelişimine ve iş hayatındaki kültürel iletişim becerilerine önemli katkılarda bulunduğunu vurguluyor. Maral, öğrenciyken kazandığı yurt dışı deneyiminin, ona farklı kültürler ve çalışma ortamlarıyla ilgili değerli bir bakış açısı kazandırdığını söylüyor.

Tesla’daki kariyer yolculuğu

Yüksek lisans eğitimini sürdürdüğü sırada Tesla’da iş başvurusu yapmaya karar veren Maral, başvuru sürecinin ardından 5 aşamalı bir mülakat sürecinden geçerek kabul edildi. Şu anda Tesla’da General Assembly, Drive Unit ve Cell üretim birimlerinde ekipman verimliliği üzerine çalışıyor. Şirketin sürdürülebilir enerjiye geçiş misyonuyla uyumlu çalışmalara katkıda bulunuyor. Uluslararası bir ekiple çalışmanın zorluklarına değinen Maral, üniversiteye devam ederken gerçekleştirdiği Erasmus deneyiminin bu süreçte kültürel uyum sağlamasında büyük bir rol oynadığını belirtti.

Öğrencilere tavsiyeler

Başarıya giden yolda en büyük faktörün cesaret olduğunu vurgulayan Maral, öğrencilere konfor alanlarından çıkmalarını ve farklı deneyimler kazanmalarını tavsiye etti. Ders başarılarının önemli olduğunu, ancak esas gelişimin ders dışı aktiviteler ve projelerle mümkün olduğunu belirten Maral, öğrencilere özellikle yurt dışı deneyimi edinmelerini de önerdi.

Muhammed Maral, Tesla’da farklı kültürlerden birçok insanla çalıştığını ve bu süreçte Erasmus tecrübesinin büyük faydasını gördüğünü belirtti. Maral, kariyerindeki başarısında Kadir Has Üniversitesi’nde edindiği teorik temelin ve aldığı desteklerin büyük katkısı olduğunu ifade etti.