Kartal AK Parti Teşkilatı Osmaneli’yi ziyaret ederek, tarihi alanları gezdi. Osmaneli’nin tarihi zenginliklerini büyük bir hayranlıkla gezen teşkilat üyeleri, bu tür projelerle teşkilatlar arası gönül köprüsünü kurulduğunu belirtti.

Kartal AK Parti Teşkilatı Osmaneli’yi ziyaret ederek, tarihi alanları gezdi. Osmaneli’nin tarihi zenginliklerini büyük bir hayranlıkla gezen teşkilat üyeleri, bu tür projelerle teşkilatlar arası gönül köprüsünü kurulduğunu belirtti.

AK Parti Kartal İlçe Teşkilatı, düzenlemiş olduğu ‘Kültür Gezileri’ çerçevesinde Bilecik’te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen geziler çerçevesinde teşkilatın ilk durağı Osmaneli oldu. AK Parti Kartal İlçe Başkanı Ebubekir Taşyürek ve beraberindeki teşkilat mensupları Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri’nde bulunan Kadın Girişimciler Kooperatifini, camileri, Lefke Kalesi’ni, Sakarya nehri kıyılarında bulunan parkları, aşçılık okulunu ve konakları ziyaret etti. Osmaneli’nin tarihi zenginliklerini büyük bir hayranlıkla gezen teşkilat üyeleri, bu tür projelerle teşkilatlar arası gönül köprüsünü kurulduğunu belirtti.

Gerçekleştirilen geziler esnasında, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Ebubekir Taşyürek ve beraberindeki teşkilat mensuplarına AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve parti üyeleri katıldı.