Malatya’da AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığının düzenlemiş olduğu Teşkilat Akademisi çerçevesinde “Türkiye Yüzyılı” konulu eğitim programı yapıldı.

Malatya’da AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığının düzenlemiş olduğu Teşkilat Akademisi çerçevesinde “Türkiye Yüzyılı” konulu eğitim programı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi “Türkiye Yüzyılı” eğitim programına, AK Parti il ve ilçelerdeki teşkilat mensupları katıldı. Eğitim programının hedefi, teşkilat mensuplarının, moral ve motivasyonu yükselterek gelecek seçimlere hazırlamak. Akademinin açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “AK Parti’nin teşkilatlarına verdiği önemin göstergesi olan teşkilat akademisi programımızın ikinci ayağını gerçekleştiriyoruz. Türkiye yüzyılına damga vuracak bir teşkilatın ve genel başkanın mensupları olarak bu eğitimlerden yeteri kadar istifade edeceğiz. Gücümüze güç katacağız, tercümemize tecrübe katacağız” diye konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.