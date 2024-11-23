Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, “Türkiye’nin geleceğini aydınlatan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, şunları kaydetti:

“Esnaf ve sanatkârlarımız, tarih boyunca öğretmenlerimizle birlikte aynı toplumsal değerlere hizmet etmiştir. Hem bilgi hem de meslek ahlakının aktarılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Çıraklık ve ustalık kültürüyle esnaf ve sanatkârlarımızın yanında yetişen gençler, öğretmenlerimizin eğitim ışığıyla birleşerek topluma faydalı bireyler olarak yetişmiştir. Öğretmenlerimiz sadece sınıflarda değil, esnaf ve sanatkâr camiasında da bir rehber olarak yer almaktadır. Bu vesileyle zor şartlarda bile görevlerini büyük bir azimle yerine getiren öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Türkiye’nin geleceğini aydınlatan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”