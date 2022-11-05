DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim tesisinde kurulan çilek serasında ilk ürün hasadı yapıldı. Başkan Faruk Özlü “Düzcelinin elinin değdiği her şey güzelleşsin istiyoruz” dedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim tesisinde kurulan çilek serasında ilk ürün hasadı yapıldı. Başkan Faruk Özlü “Düzcelinin elinin değdiği her şey güzelleşsin istiyoruz” dedi.

Düzce ili Katı Atık Birliğinin Hecinler’de faaliyetini sürdüren tesiste 400 metrekarelik bir çilek serası kuruldu. Tesiste gübre, enerji ve gaz üretiminin ardından tarım yapılarak, çilek üretimi gerçekleştirildi. Çilekler, tesisten çıkan kompost organik gübre ile beslenerek yetiştirildi.

Başkan Faruk Özlü ilk hasadın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak “Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim tesisimizde yetişen çileklerimizi hasat ettik. İlk ürün, ilk mahsul, attığınız, elinizin değdiği her şey güzelleşsin istiyoruz. Seramızın ilk hasadını mesai arkadaşlarımızla birlikte tattık” dedi.