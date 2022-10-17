Türkiye’nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop’ta coğrafi işaretli doğal şifa kaynağı kestane balı bu yıl rekoltedeki düşüşten dolayı az üretildi, fiyatı ise 500-700 TL arasında satılıyor.

Türkiye’nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop’ta coğrafi işaretli doğal şifa kaynağı kestane balı bu yıl rekoltedeki düşüşten dolayı az üretildi, fiyatı ise 500-700 TL arasında satılıyor.

Sinop’un Erfelek ilçesinde arıların kestane ağaçlarından beslenerek normal çiçek balına göre daha koyu oluşan kestane balı, doğal şifa kaynağı olarak vücut direncinin artması ve hastalıklara karşı bağışıklığın güçlenmesinde önemli etkiye sahip olmasıyla biliniyor. İlçede bu yıl kestane ağaçlarında görülen ’gal arısı’ nedeniyle kestane verimi düşük geçiyor. Kestanenin az olmasından arılar da etkileniyor. Verimi yarı yarıya düşen kestane balının kilogramı ise bu yıl 500 TL ile 700 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Erfelekli kestane üreticisi Tayfun Koç, kestanenin geçen seneye göre daha az verim yaptığını kaydetti. Koç, “Şu an kestane balını 500 TL’ye veriyoruz, dışarı da gönderiyoruz dışarıdan almak için gelenler de oluyor. Diğer ballara göre hastalıklara karşı boğaz ağrısı olsun, astım ve mikroplara karşı vücuda daha da direnç kazandırıyor. Bağışıklık sistemine faydalı, daha çok hastalığı olanlar alıyor. Fiyatı insanlara fazla geliyor ama az çıkıyor, geçen sene 200-250 TL’ydi, bu sene hem az olduğu için hem de genel ekonomik artıştan dolayı mecbur fiyatları böyle” diye konuştu.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca ise ilçede geçen yıl genel toplamda 30 ton bal üretildiğini ancak bu yıl 15 tona düştüğünü vurguladı. Kestanenin geleceğinin tehlike altında olduğunu belirten Koca, “Kovan başına verimimiz 15-16 kilo civarındaydı, 8 kiloya düştü. Bunun sebeplerinden bir tanesi iklim koşulları, diğeri gal arısının ilçemizi yoğun olarak işgal etmesi. Yetkilileri bu gal arısıyla mücadele etmelerini bekliyoruz” dedi.

Koca, farklı üreticilerin balın yoğunluğuna ve kalitesine göre fiyatının 500 TL’den başlayarak 700 TL’ye kadar çıktığını da sözlerine ekledi.