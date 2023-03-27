Kahramanmaraş’ın yöresel Maraş çöreği, deprem dolayısı ile buruk geçen Ramazan ayında da üretilmeye ve vatandaşların sofralarını süslemeye devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta Osmanlı döneminden bu yana tüketilen geleneksel Maraş çöreği, Ramazan ayında sofralar için üretilirken, vatandaşların da vazgeçilmez yöresel yiyecekleri arasında yer alıyor.

Özel karışımla hamur haline getirilen ve daha sonra taş fırınlarda pişirilen Maraş çöreği, tok tutma ve hazmı kolaylaştırmasıyla dikkat çekerken, yaşanan depremden dolayı buruk geçen bu Ramazan ayında da üretilmeye ve sofraları süslemeye devam ediyor. Taleplerin artmasıyla yumuşak, tuzlu, şekerli, cevizli, tereyağlı, çikolatalı, üzümlü ve pekmezli çeşitleri de üretilerek müşterilerin beğenisine sunulan geleneksel yiyecek, özellikle iftar sonrasında hoşaf ile birlikte tüketiliyor.

"Ramazan ayında talepler artıyor"

Yumuşak çöreklerin sürekli yapılması gereken bir ürün olduğunu belirten ve Ramazan ayına girilmeden yoğun ilgi gördüğünü ifade eden çörek ustası Önder Kuzugüden, "Çöreklerimiz Kahramanmaraş’ın olmazsa olmazlarında biri ve Maraş çöreği meşhur bir çörektir. Aynı zamanda doyurucu bir lezzete sahiptir ve Ramazan ayından dolayı da taleplerimiz artmıştır. 24 saatin 20 saatinde üretim yapıyoruz ve halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizim günlük 2 ton çörek üretimimiz var. İlerleyen zamanlarda da 24 saat çalışmak zorundayız" dedi.

"Deprem sonrası üretimimiz daha da arttı"

Yaşanan deprem sonrası Kahramanmaraş’a desteğe gelen insanların Maraş çöreğini beğendiklerini ve bundan dolayı üretimin arttığını dile getiren Kuzugüden, "Depremden dolayı çöreğimize talep oldukça arttı. Dışarıdan desteğe gelen arkadaşlarımızın talebi ile Maraş yöresel lezzeti olduğu için insanlar merak edip daha fazla talep ediyor. Alınan bir ürünü yedikçe bir daha alıyorlar. Ondan dolayı da bir yoğunluğumuz var. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımız daha çok talep ediyor ve Ramazan ayında bilhassa daha fazla tüketimi artıyor" diye konuştu.