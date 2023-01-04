Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir araya gelen ev hanımları yaptıkları yöreye ait coğrafi işaretli içli köfte eşliğinde hem sohbet ediyor hem de bir kültürü yaşatıyor.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir araya gelen ev hanımları yaptıkları yöreye ait coğrafi işaretli içli köfte eşliğinde hem sohbet ediyor hem de bir kültürü yaşatıyor.

Doğanşehir ilçesine bağlı Polat Mahallesi’nde bir araya gelen ev hanımları ilçeye özgü bir yemek çeşidi olan tescilli içli köfte yaparak hem sohbet ediyor hem de bir kültürü yaşatıyor. Haftanın belirli günlerinde farklı evlerde bir araya gelen Polatlı kadınlar programlarına davet ettikleri misafirlerine içli köfte ikramında bulunurken, coğrafi işaret belgeli Polat köftesinin geleneksel kültürün önemli bir parçası olduğunu belirtiyor.

“Amacımız komşuluk ilişkilerini geliştirmek”

Coğrafi işaretli içli köftenin Polat’ın olmazsa olmazlarından olduğunu kaydeden Polat Mahalle Muhtarı Cemal Demirci ile eşi Nuray Demirci, ”Kanlarımız Polat’ımızın olmazsa olmazlarından içli köftemiz eşliğinde bir araya gelerek hem sohbet ediyor hem de kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için gayret gösteriyor. Köftenin toplu bir şekilde çok sayıda ev hanımı ile birliktelikte yapılmasındaki amaç komşuluk ilişkilerinin geliştirilmek ve kültürü yaşatmak” ifadelerini kullandı

“Hem komşuluk ilişkileri gelişiyor hem bir kültür yaşatılıyor”

Polatlı ev hanımların düzenlenen programlarla hem komşuluk ilişkilerini geliştirdiklerini hem de bir kültürü devam ettirdiklerini ifade eden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise "Polat mahallemiz 1927 yılında nahiye olan mahallelerimizden birisidir. Tarihi oldukça eskidir. Polat kendine has özellikleri vardır. Yemek konusunda, kültürel konuda hatta türkü konusunda da önemli bir mahallemizdir. Polat içli köftemiz ise Polat derneği tarafından tescillenmiş coğrafi işaretini almış kendine has özelliği olan bir ürünümüzdür. Komşular bir araya gelerek toplanırlar içi ayrı dışı ayrı hazırlanır. Dışı etle yoğrulur içi de etli olarak yapıldığı için ayrı hazırlanır. Kadınlar mahalle sakinleri olarak bir araya gelerek Polat içli köftesini yapıyorlar bunun yanı sıra da komşularıyla bir araya gelerek zamanı değerlendiriyorlar. Bu şekilde Polat’a özel köftenin yapımında hem komşuluk ilişkileri hem de kültürün yaşatılması açısından oldukça önemlidir. Polatlı hemşerilerimiz bunu yazın dışarıda yapıyor kışın da havalar soğuyunca hanımlar evlerde toplu bir şekilde yapıyorlar" diye konuştu