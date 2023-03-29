Erzincan ekonomisine katlı sağlayan, Üzümlü ilçesinde yetiştirilen tescilli Cimin üzümünün mesaisi devam ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde Malatya ve Elazığ’ın ardından en çok üzüm üretilen Erzincan’ın Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 10 bin dekar üzüm bağında yılda yaklaşık 6 bin ton Cimin üzümü üretiliyor. Kentin tescilli ürünlerinden olan ve Üzümlü ilçesinde yetişen Cimin üzümünün mesaisi Pişkidağ köyünde ‘bağ budama’ işlemiyle başladı. Üretici çiftçiler, bu yıl sofralık üzüm çeşidi olan Cimin üzümünün yetiştirilmesine önceki yıllara mesaiye erken başladı. Ramazan ayının denk gelmesi ve oruç olarak çalışmanın zor olacağını düşünen çiftçiler buldukları her fırsatı değerlendirip üzüm bağlarının budama işlemini gerçekleştiriyor.

Üzümlü ilçesine bağlı Pişkidağ köyünde üzüm yetiştiriciliği yapan Cengiz Özen, mart ayının başından beri bağlarda çalıştıklarını ifade ederek, “Türkiye’de patent almış tek üzüm olan Erzincan’ın Cimin üzümünün bu sene çalışmalarına biraz erkenden başlamıştık. Hemen hemen bu ayın başından beri bağlarımızdayız. Bu sene yağışlar güzel geçmedi maalesef. Hem çiftçiler için hem de tüketiciler için bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Havalar güzel gidiyordu aslında ama don ihtimali de bizleri endişelendiriyor. Geçen yıllarda üzümlerimize don vurmuştu ve bayağı zararımız oldu. Şuan da budama işlemi yapıyoruz bağlarda. Zamanı geldiğinde çapasını yapacağız” dedi.

Üretici Zikrettin Karakaş ise, “Cimin üzümünün bağ budamalarına başladık. Aslında daha erkenden başladık ki erkenden bitirelim. Ramazan’da oruçlu zor oluyor biraz. Şuan biraz soğuk ama yapacak bir şey yok. İnşallah don olmaz, herkes için hayırlı bir sezon olsun” diye konuştu.