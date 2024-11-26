Bodrum Belediyesi ekipleri, şiddetli yağmur sonrası Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılında “Tescilli Ağaç Topluluğu” alanı olarak belirlediği bölgede temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce 2021 yılında çok sayıda ağacın tescillenerek “Tescilli Ağaç Topluluğu” alanı olarak belirlediği bölgede iki gün boyunca temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Gölet yüzeyinden dere yataklarına kadar geniş bir alanı kapsayan temizlikte yaklaşık iki kamyon çöp toplandı.

Konacık Gaz Deresi çevresine gelişi güzel atılan tek kullanımlık ürün atıklarının yağmur sularıyla dere yatağından Bitez Baraj Mevkiine taşındığını tespit eden ekipler, dere yatakları ve Bitez Baraj Mevkiinde biriken çöplerle ilgili de detaylı çalışma yaptı. Toplanan çoğu tek kullanımlık ürün atığı ile geri dönüşüme uygun olan atıklar, ayrıştırılmak üzere Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.

Belediye yetkilileri, kent yaşamını olumsuz etkileyecek durumlara tedbirli olmanın önemine vurgu yaparak doğal afet yaşanmasına engel olmak amacıyla önlem çalışmalarını sıklaştıracaklarını ifade etti.