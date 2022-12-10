Adanalı kebapçı Yaşar Aydın’ın hazırladığı tescilli metrelik Adana boru kebabı için Türkiye’nin dört bir yanından günü birlik gelenlerin yanı sıra yurtdışından farklı ülkelerin vatandaşları da yoğun ilgi gösteriyor.

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın’ın hazırladığı tescilli metrelik Adana boru kebabı için Türkiye’nin dört bir yanından günü birlik gelenlerin yanı sıra yurtdışından farklı ülkelerin vatandaşları da yoğun ilgi gösteriyor.

Adana’da kaburga etinin zırh diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından şiş yerine kare şeklindeki boruda pişirilmesiyle hazırlanan boru kebabı, büyük ilgi görüyor. Kebap, boruda hem 4 tarafının iyi pişmesi hem de etin suyunun içinde kalmasıyla daha lezzetli bir hal alıyor.

Kendi buluşu olan boru kebabının tescilini de alan Yaşar Aydın, “Adana kebabı ülke sınırlarını yıllardır aştı. İnsanların özellikle Adana’ya Adana kebabı yemeye gelmeleri çok önemli, boru kebabı, kuşbaşı, kaburga yemeye geliyorlar. Adana kebabına çok büyük rağbet var. Sadece şehir dışından değil ülke dışından da günübirlik gelip kebap yiyip dönenler var. Boru kebabı da bizim patentli ürünümüz. Ona da çok büyük rağbet var. Adana artık çok büyük bir gastronomi şehri” diye konuştu.

Aydın, boru kebabını kuzu erkek kaburgasından yapıldığını söyleyerek, “Çok lezzetli olduğu için insanlarda uçak biletini alıyor Adana’ya geliyor. Kebabını yiyor geri gidiyor” dedi.

Azerbaycan’dan gelen Hicat Acıbalayev, “Adana kebap yemek için Azerbaycan’dan geldik. Kebabı çok güzel buldum beğendik. Herkese öneririm” dedi.

Osmaniye’den her hafta kebap yemek için Adana’ya gelen Nedim Güzel, “Her hafta kebap yemek için düzenli olarak geliyoruz. Oğlumda çok seviyor kebabı. Ben hekimim ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden güvenle yiyoruz” şeklinde konuştu.