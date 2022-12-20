Adana’da ilki düzenlenecek Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı 22-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adana’da ilki düzenlenecek Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı 22-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Fuar hazırlıkları, Vali Dr. Süleyman Elban’ın başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi. Toplantıda, Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan fuarın Adana’ya yakışır bir şekilde geçmesi için yapılması gereken çalışmalar tüm detaylarıyla ele alındı.

Toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 10 bin metrekare alan üzerinde kurulacak fuara 70 farklı şehirden 250 yerli ve 20’nin üzerinde de yabancı firmanın katılacağı bilgisini verdi.

Adana’da çok fazla tesbih çeşidi, değerli taş ve antika eserin bulunduğunu aktaran Vali Elban, “Her alanda ülkemizde öncü alan kentimizin bu varlığını da en iyi şekilde değerlendirmek istedik. Bu doğrultuda arkadaşlarımızın da önerileriyle Türkiye’de en fazla tesbih üreten şehir olan Adana’da bir fuarın yapılmasını uygun gördük. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı’mızla ülkemizde bir ilki gerçekleştireceğiz. Umuyorum ki fuarlar kenti Adana’mıza Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı da çok yakışacak” dedi.

Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kamil Eskimez, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun ile Çukurova Fuarcılık A.Ş. Müdürü (ÇUFAŞ) Emir Basalak’ın katıldığı toplantı; yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.