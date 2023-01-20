Havran Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan eğitim programlarında eğitim gören kursiyerlerden oluşan ekip birbirinden güzel eserleri seslendirdiler. Programa İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve ilçe protokolü katıldı.

Balıkesir’in Havran Halk Eğitimi Merkezi tarafından “Hayat Boyu Öğrenme” projesi dahilinde Terzizade Konağında Türk Sanat Müziği dinletisi düzenlendi.

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