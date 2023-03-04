Bir dönemin revaçta mesleklerinden olan ‘terzilik’ hazır giyimin popüler olması ile yerini tamirciliğe bırakmaya başladı.

Bir dönemin revaçta mesleklerinden olan ‘terzilik’ hazır giyimin popüler olması ile yerini tamirciliğe bırakmaya başladı.

Eski yıllarda takım elbise ve giysi dikmek için birbiriyle yarışan terziler; hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinin hayatın her alanına yayılmasıyla dikim işlerini neredeyse kaybetti. Eskiye nazaran sıfırdan giysi dikmeyen terziler şimdiler daha çok tamir, daraltma ve kısaltma işlemleri ile mesleklerini idame ettirmeye çalışıyor. Çırak sorunu da olan meslekte terziler kendilerini yenilemek için yeni yollar arıyorlar.

“Terzilik mesleği artık tamirciliğe yöneldi”

Terzilerin tamircilik meleğine dönüştüğünü ifade eden 30 yıllık terzi esnafı olan Selim Meriç, “Hazır giyim popüler olmadan önce sipariş üzerine çalışıyorduk. Yılların geçmesiyle terzilik mesleği artık tamirciliğe doğru yöneldi. Artık meslekte çırak ve eleman da yetişmiyor. Şu anki terziler mesleğin son temsilcileri. Samsun’da bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az eleman yetişiyor. O yüzden terzilik yok olmaya yüz tutan bir meslek konumuna geldi. Devletimizin mesleğin ölmemesi için önlemler alması lazım. Benim en son 25 sene önce bir çırağım vardı. Daha sonra da bir kursiyer almıştım. 2’si de mesleği devam ettirmeme kararı alıp, başka alanlara yöneldiler” dedi.

"Takım elbise siparişi almayalı uzun yıllar oldu"

Takım elbise siparişi almayalı uzun yıllar geçtiğini ifade eden Selim Meriç, “20-25 yıl öncesinde terziler tamir nedir bilmezdi. Herkes kumaşını getirir pantolon, takım ya da ceket diktirirdi. Şimdi ise neredeyse hiç sipariş almıyoruz, sadece tamir, daraltma ve kısaltma gibi işlemler yapıyoruz. İnsanlar giyindiği sürece tamir olacak ama mesleğimiz ya kendini yenilemek zorunda ya da yok olmak zorunda. Takım elbise dikmeyeli uzun yıllar oldu. En son 1 hafta önce de pantolon diktim. Sıfırdan dikim işleri yılda birkaç kez anca oluyor” diye konuştu.

Tamir işlerinin son dönemde iyice arttığına da değinen Meriç, “Son dönemde tamirat işleri oldukça arttı. Önceden hazır giyim uygun olduğu için insanlar kullanıp atıyordu. Şimdi fiyatlar yükseldiği için dolaptaki giysiler değerlendiriliyor. O yüzden tamir işlerimiz eskiye nazaran oldukça fazla” şeklinde konuştu.