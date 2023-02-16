Pijamalar, Posof Kaymakamlığı tarafından alınan malzemeler ustalıklarla dikilmeye devam ediyor. Merkezdeki 37 kursiyer, pijamaları en kısa zamanda tamamlayarak deprem bölgesine göndermek için büyük çaba gösteriyorlar.

Köy Konağı depremzedeler için ücretsiz ikram merkezine dönüştürüldü

Köy Konağı depremzedeler için ücretsiz ikram merkezine dönüştürüldü

Ardahan’ın Posof İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen terzilik kursuna katılan hanımlar, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için pijama dikişine başladılar.

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